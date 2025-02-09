Sinop'ta 11 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta 11 Aranan Şahıs Yakalandı

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Sinop'ta farklı suçlardan aranan 11 kişi yakalanırken, 7'si tutuklandı.

09.02.2025 16:20
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Sinop'ta farklı suçlardan aranması olan 11 şahıs yakalandı

SİNOP - Sinop'ta farklı suçlardan aranması olan 11 şahıs yakalandı. Yakalanan 11 şahıstan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen "aranan şahıslar" operasyonlarında, "dolandırıcılık " suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, cinsel istismar suçundan 2 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, kasten yaralama suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, karşılıksız yararlanma suçundan aranması bulunan 1 şahıs, Boyabat'ta hırsızlık suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, güveni kötüye kullanma suçundan aranması bulunan 1 şahıs, Gerze'de basit yaralama suçundan aranması bulunan 1 şahıs, Durağan'da hakaret suçundan aranması bulunan 1 şahıs ile birlikte toplam 11 şahıs yakalandı. Yakalanan 11 şahıstan 7'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yerel, Sinop, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta 11 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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