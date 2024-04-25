Sinop'ta 2024 Yılı En Donanımlı ve En Hızlı Yangın Ekibi Yarışması - Son Dakika
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Sinop'ta 2024 Yılı En Donanımlı ve En Hızlı Yangın Ekibi Yarışması

Sinop\'ta 2024 Yılı En Donanımlı ve En Hızlı Yangın Ekibi Yarışması

Sinop'ta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 yılı en donanımlı ve en hızlı yangın ekibi yarışması düzenlendi. Yarışma dron ile görüntülendi. Sinop Valisi ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, yangın söndürme tatbikatı ve en erken müdahale yarışması yapıldı. Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü birinci, Gerze Orman İşletme Müdürlüğü ikinci ve Sinop Orman İşletme Müdürlüğü üçüncü oldu.

25.04.2024 16:31
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Sinop'ta 2024 Yılı En Donanımlı ve En Hızlı Yangın Ekibi Yarışması yapıldı. Gerçekleşen yarışma dron ile görüntülendi.

Sinop'ta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2024 yılı en donanımlı ve en hızlı yangın ekibi yarışması düzenlendi. Sinop Orman İşletme Müdürlüğü Sinop Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma Binası yanından düzenlenen yarışmaya Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kambur, kurum ve daire amirleri ve personeller katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarlsan, meydana gelen yangınların insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Yangınlarda asıl sorun insanların hatası. Bunu biliyoruz. Bu insan hatasını nasıl düzeltebiliriz? Eğitim şart diyoruz. Eğitimle olabiliyor. Şu anda yapılan çalışma tabii ki bir egzersiz yapma, sezonu açma, yeniden enerji yükleme, toplu halde bir araya gelerek sinerji oluşturma, kendi içimizde güç ve kuvvet kurma çalışması. Aynı zamanda kamuoyuna böyle bir mesaj vererek, farkındalık oluşturacak herkes birbirini kontrol ederek bu yüzde 95 gibi yüzde 96 gibi olan insan kaynaklı yangın sayımızı düşürmek" dedi.

Ardından Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı personeller 400 metrelik mesafede ilk önce yangın söndürme tatbikatı yaptı, daha sonra en erken ve etkin müdahale yarışması düzenledi. Yarışmacılar itfaiye araçlarına bağlı hortumları ek yaparak hortumu önce serme, vanayı önce açma, yangına köpüklü ya da köpüksüz müdahale gibi dallarda yarıştı. Yarışma sonucunda Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü 1'inci, Gerze Orman İşletme Müdürlüğü 2'nci ve Sinop Orman İşletme Müdürlüğü 3'üncü oldu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta 2024 Yılı En Donanımlı ve En Hızlı Yangın Ekibi Yarışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta 2024 Yılı En Donanımlı ve En Hızlı Yangın Ekibi Yarışması - Son Dakika
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