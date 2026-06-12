Sinop'ta 2026 Asfalt Sezonu Başladı - Son Dakika
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Sinop'ta 2026 Asfalt Sezonu Başladı

Sinop\'ta 2026 Asfalt Sezonu Başladı
12.06.2026 13:51
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Sinop'ta köy yollarının asfaltlanması için 2026 asfalt sezonu törenle açıldı. Hedef güvenli ulaşım.

Sinop'ta 2026 yılı asfalt sezonu düzenlenen törenle başladı.

Sinop genelinde köy yollarının yapım, onarım ve modernizasyon çalışmalarını yürüten İl Özel İdaresi, yaz döneminin gelmesiyle birlikte asfalt mesaisine start verdi. Kırsal yerleşim birimlerindeki ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefleyen 2026 yılı asfalt sezonunun açılış programı, Saraydüzü ilçesi Cumaköy'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Tören alanında, yaz dönemi boyunca il genelinde yürütülecek yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına ilişkin planlamalar ve stratejik hedefler detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Çalışmalar hakkında yapılan açıklamada, kırsalda yaşayan vatandaşların şehir standartlarında, daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. Yaz sezonu boyunca ekiplerin il genelindeki tüm ilçelerde yoğun bir mesai harcayacağı belirtilerek, 2026 yılı asfalt sezonunun Sinop ve tüm ilçeleri için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Programa Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, ilgili kurum müdürleri, teknik personel ve köy sakinleri katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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