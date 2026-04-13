Sinop'ta Dmd Hastası 3 Yaşındaki Metehan'ın Tedavisi İçin Destek Nöbeti Başlatıldı

13.04.2026 16:38  Güncelleme: 18:04
Sinop'ta, ölümcül kas hastalığı DMD ile mücadele eden 3 yaşındaki Metehan Gölgeci için Uğur Mumcu Meydanı'nda destek nöbeti başlatıldı. Belediye Başkanı Metin Gürbüz, kampanya ile ilgili bilgi vererek halkın desteğini beklediklerini ifade etti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinoplu Emre ve eşi Sibel Gölgeci çiftinin ölümcül kas hastalığı DMD ile mücadele eden 3 yaşındaki oğulları Metehan Gölgeci'nin tedavisi için Uğur Mumcu Meydanı'nda destek nöbeti başlatıldı.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, SMA hastası Uras Çağrı bebek için başlatılan kampanyayı anımsattı.

O kampanyada hedefe erişildiğini ifade eden Gürbüz, şöyle konuştu:

"Yine benzer bir dayanışmayı, benzer bir iyilik hareketini Metehan Gölgeci çocuğumuz için göstereceğiz. O amaçla bir araya geldik. Uras Çağrı bebek tedavi sürecine başladı. Kasım ayında müjdeli bir haber bekliyoruz kendisinden. Metehan'ın kampanyasında yüzde 75'ler seviyesine gelindi. Fakat orada SMA TİP-1 hastalığıyla DMD kas hastalığının arasında yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık bir fark var. Yüzde 75'lik kısım çok önemli bir miktar. Emre Gölgeci'nin kendisinin bugüne kadar olan çalışmasının çok büyük bir noktaya geldiğini görüyoruz. Geri kalanını bizler, sizlerin akrabaları, dostlarınız sayesinde tamamlamak istiyoruz. Zaman da aleyhimize işliyor. Ne kadar erken davranabilirsek, ne kadar kitlelere ulaşabilirsek başarılı olacağımıza inanıyorum. Başarmak zorundayız."

Metehan bebek için belirlenen yardıma ulaşılıncaya kadar standın açık kalacağını bildiren Gürbüz, "Siyasi partilerimiz, derneklerimiz, sendikalarımız, spor kulüplerimiz, gönüllüler burada nöbet tutacaklar. Aynı zamanda perşembe ve pazartesi günleri için de Pazar Yeri'nin girişinde de bir stand açmamız planlanıyor. Kentin birçok yerlerine kumbaralar dağıtıldı. Sizlerin desteğiyle hepimizin Uras Çağrı bebekte hemhal olduğumuz gibi Metehan Gölgeci bebekte de hemhal olarak bu kampanyayı sonuca ulaştıracağız. Dayanışma ve iyilik Uras bebeği yaşattı. Türkiye'nin birçok yerinde başka bebekleri yaşattı. Birçok ilden kampanyaların sonuna erdiğini, hedeflerine ulaştığının bilgilerini alıyoruz. Metehan Gölgeci bebekle de kampanyanın sonuna ulaşacağız. Ulaştığımız zaman burada bir etkinlik yapacağız" diye konuştu.

Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel ise, "Uras bebekteki desteğin aynısını Metehan bebeğimizde de göreceğimize inanarak, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah acil şifalar versin. İnşallah Sinop, tekrar güçlü bir destek verip Metehan bebeğimize de sahip çıkacak" dedi.

Kaynak: ANKA

