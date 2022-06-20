Sinop'ta 50 yıllık su sorunu çözüldü

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Söküçayırı köyünde 50 yıllık su sorunu çözüldü. Su sorunu çözülen muhtar ve köy sakinleri, davul-zurna eşliğinde suyun gelişini kutladı.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Söküçayırı köyünde yıllardır çözüm bulamayan su sıkıntısı Sinop İl Özel İdaresi'nin çabası ile giderildi. Yıllar sonra bütün köy su ile buluştu. Mahallesinde yürütülen çalışmaların ardından mutlu sona ulaştıklarını ve emeği geçenlere teşekkür eden Söküçayırı Köyü Muhtarı Hasan Akın, "12 kilometre uzaklıktan suyumuzu getirdik. Bizlerin 50 yıllık su sıkıntısından kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Yıllardır özellikle nüfusumuzun arttığı yaz aylarında ciddi şekilde su sıkıntısının yaşandığı köyümüze adeta hayat verdiler. Bize yapılan bu iyiliği asla unutmayacağız. Bu proje alkışlanacak ve tarihe not düşülecek bir çalışmadır. Yüce Rabb'im devletimizi her daim muzaffer kılsın, hiçbir zaman devletimize zeval vermesin inşallah" dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ise "12 kilometrelik mesafeden susuz mahallelerimize su getirdik. Mahallelerimiz şebeke suyuna kavuştukları için büyük sevinç yaşadı" diye konuştu. - SİNOP