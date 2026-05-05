Sinop\'ta Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi

05.05.2026 22:01
Sinop'ta düzenlenen eğitimde acil sağlık şoförleri, zorlu parkurlarda sürüş tekniklerini öğrendi.

Sinop'ta Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan ve yeni başlayacak olan şoförlere yönelik düzenlenen "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" (ASGE) nefes kesti. Zorlu parkurlarda zamanla yarışan kursiyerler, usta sürücüler eşliğinde sürüş tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline yönelik düzenlenen eğitimlerin uygulama bölümü Sinop Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Toplam 21 kursiyerin katıldığı programda, katılımcıların 10'unu UMKE gönüllüleri oluşturdu.

Eğitim kapsamında hazırlanan özel parkurlarda direksiyon başına geçen adaylar; hızlı manevra, ani fren ve direksiyon hakimiyeti gibi kritik teknikler üzerinde çalıştı. Kursiyerler; duba arası geçiş, geri manevra, tünel, slalom ve ıslak zeminde fren teknikleri gibi çeşitli istasyonlarda yeteneklerini sergiledi.

Acil vakalara gidiş esnasında karşılaşılabilecek tüm risklerin simüle edildiği eğitimlerde, personelin hem kendi can güvenliklerini hem de taşıdıkları hastanın emniyetini en üst seviyede tutmaları hedeflendi. Zorlu etapları başarıyla tamamlamak için ter döken sürücü adayları, gerçek sürüş senaryoları üzerinden riskli yol şartlarında doğru müdahale tekniklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Eğitim sürecini ve uygulamalı sınavları başarıyla tamamlayan kursiyerler, Sinop ve ilçelerinde ambulans şoförü olarak görev yapmaya hak kazanacak. - SİNOP

Kaynak: İHA

