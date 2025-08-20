Sinop'ta Bulunan Parayı Sahiplerine Teslim Eden Çocuklar Ödüllendirildi - Son Dakika
Sinop'ta Bulunan Parayı Sahiplerine Teslim Eden Çocuklar Ödüllendirildi

Sinop\'ta Bulunan Parayı Sahiplerine Teslim Eden Çocuklar Ödüllendirildi
20.08.2025 18:52  Güncelleme: 18:54
Türkeli ilçesinde oyun oynarken buldukları 13 bin 400 lirayı zabıta ekiplerine teslim eden çocuklar, paranın sahibine ulaştırıldı ve duyarlı davranışlarından ötürü ödüllendirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan Ensar Dursun, Alperen Zeren ve Berat Rüzgar Erünsal isimli çocuklar, oyun oynadıkları sırada cadde üzerinde 13 bin 400 lira buldu. Çocuklar, parayı hiç tereddüt etmeden Türkeli Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerine teslim etti.

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, yapılan araştırma sonucunda paranın sahibi Hülya Yıldız Ata'ya ulaştı. Hazırlanan tutanak ile 13 bin 400 lira sahibine teslim edildi.

Parasına kavuşan Hülya Yıldız Ata, duyarlı davranışlarından dolayı çocuklara ve zabıta ekiplerine teşekkür ederek çocukları ödüllendirdi.

Hülya Yıldız Ata, örnek bir davranış sergileyen çocukları tebrik ederken, böyle ahlaklı evlatlar yetiştirdikleri için ailelerini de kutladı. - SİNOP

Kaynak: İHA

sinop

Sinop'ta Bulunan Parayı Sahiplerine Teslim Eden Çocuklar Ödüllendirildi

SON DAKİKA: Sinop'ta Bulunan Parayı Sahiplerine Teslim Eden Çocuklar Ödüllendirildi - Son Dakika
