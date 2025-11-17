Sinop'ta Çöp Kamyonu Kazası: 66 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

(SİNOP) - Sinop'ta çöp kamyonunun altında kalan kadın ezilerek hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ta meydana geldi. Fikriye Özdemir (66), önünden geçtiği Ekrem D'nin yönetimindeki Sinop Belediyesine ait 57 KE 273 plakalı çöp kamyonunun hareketlenmesiyle kamyonun altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
