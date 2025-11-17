Sinop'ta Çöp Kamyonu Kazası: 66 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sinop'ta Çöp Kamyonu Kazası: 66 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

17.11.2025 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Ada Mahallesi'nde bir çöp kamyonunun altında kalan 66 yaşındaki Fikriye Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(SİNOP) - Sinop'ta çöp kamyonunun altında kalan kadın ezilerek hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Ada Mahallesi Helvacı Sokak'ta meydana geldi. Fikriye Özdemir (66), önünden geçtiği Ekrem D'nin yönetimindeki Sinop Belediyesine ait 57 KE 273 plakalı çöp kamyonunun hareketlenmesiyle kamyonun altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Çöp Kamyonu Kazası: 66 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et ve Süt Kurumu’ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt
O anları paylaştı, “Gereken yapıldı“ dedi O anları paylaştı, "Gereken yapıldı" dedi
Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
Kjaer’den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
Milli Takımda Sakatlık Şoku: 3 Futbolcu Antrenmana Çıkmadı Milli Takımda Sakatlık Şoku: 3 Futbolcu Antrenmana Çıkmadı
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı Yediği ceza öyle böyle değil Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

16:54
Haaland, tarihi gol rekorunu kırmaya bir adım uzakta
Haaland, tarihi gol rekorunu kırmaya bir adım uzakta
16:51
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
16:09
Rus güçleri, Ukrayna’da Türk gemisini vurdu
Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu
16:05
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur
15:35
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu Bu maddenin panzehiri yok
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok
15:23
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 17:27:34. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Çöp Kamyonu Kazası: 66 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.