Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü "2026 Yılı Saha Buluşmaları" çerçevesinde Sinop'ta, din görevlilerinin katılımıyla bir istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Sinop İl Müftülüğünde görevli personel, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk ve Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Ömer Faruk Savuran ile bir araya geldi. Din görevlileri ile farklı unvanlarda görev yapan personelin katıldığı konferansta saha hizmetlerinin verimliliği, kurumsal gelişim ve ortak hedefler değerlendirildi. Konferansın ardından "İstişare ve Gelişim" başlığıyla üç ayrı grup çalışması yapıldı. Bu çalışmaların ilkinde Kur'an kursu öğreticileri, imam hatipler, müezzin kayyımlar ve manevi danışmanlarla saha tecrübeleri ve mesleki gelişim konuları ele alındı.

İkinci grup çalışmasına vaizler, şube müdürleri, uzmanlar ve müftülük personeli katıldı; burada hizmetlerin işleyişi ve kurum içi koordinasyon konuları değerlendirildi. Üçüncü grup çalışmasındaysa il müftüsü, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleriyle il genelinde yürütülen din hizmetlerinin planlanmasına dair istişarelerde bulunuldu.

Program, din hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, kurum içi iş birliğinin güçlendirilmesi ve sahadaki hizmet kalitesinin daha ileriye taşınması amacıyla düzenlendi ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.