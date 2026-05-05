Sinop'ta Enflasyon Tepkisi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyonunu aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 olarak açıklarken, Sinop'ta vatandaşlar açıklanan oranların hayat pahalılığını yansıtmadığını savundu.

Sinop'ta vatandaşlar, TÜİK açıkladığı enflasyon oranını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Kent sakini Bedriye Tepe, her ürünün çok pahalı olduğunu ve her şeyin kötüye gittiğini söyledi. "Allah kirada olanlara yardım etsin" diyen Tepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakikaten çok kötü. Trump'ın ağzına mı bakıyoruz bilmiyorum. Hakikaten kötü durumdayız. Böyle olmamalı. Denetim yok. Marketlerde ne eti satılıyor, ne yapılıyor denetim hiç görmüyoruz, duymuyoruz. Denetim olması gerek. Emeklinin yaşaması mümkün değil. Emekli olduk. Gezmek yok. Parayı yetirmeye çalışıyoruz artık. Hakikaten zor durum. Biz torunlarımıza istediğimiz bir şeyi alıp gönderemiyoruz. Onları canla başla seviyoruz ama mümkünatı yok. Biz görüyoruz zaten. Onların anlatmasına gerek yok. Ortam belli. Ne gerekirse her şeyi görüyoruz. Markete gir, her şey pahalı. Aldıklarımı sırtımda göstersem gülersiniz. Çok berbat durumdayız."

"Emekli 1 lirayı bile arıyor"

Halim Özbilen, "Eskiden ürünler daha uygundu. Bugün daha pahalı. Enflasyon almış başını gidiyor.. Şu elimde aldığım domates, salatalık kaç lira? 180 lira. Bir domates, bir salatalık. Yapacak hiçbir şey yok. Emekli para mı alıyor? Bayram ikramiyesi 5 bin olacak dediler, yine 4 bin yaptılar. Emekli bin lira değil, 1 lirayı bile arıyor. O durumdayız" dedi.

Emre Üncü adlı yurttaş ise eski alım gücünün olmadığını belirterek, "Her ürünün fiyatı çok yüksek. Geçim zor şu anda. 2 sene önce 50 liraya biber alıyorsan, şimdi alıyorsun 150 liraya. Patlıcan olsun, diğer ürünler olsun her şey pahalı, hayat pahalı. Her sene zam geliyor. Geçinemiyoruz. Maaşlara zam gelmesi lazım" diye konuştu.

Şengül Altunel ise "Vallahi almadan gidiyorum. Ben iki maaş alıyorum. Düşünün ben alamayınca bir maaş alan nasıl olacak? Evim de kirada değil. Vallahi kötüye gidiyor" dedi.