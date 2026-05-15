Sinop\'ta engelliler için erişilebilirlik ve eğitim vurgusu

Sinop'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla panel düzenlendi.

Program, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü koordinesinde Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Panelde, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılım sağlaması, eğitimde fırsat eşitliği, sağlık hizmetlerine erişim ve kent genelinde erişilebilirlik konuları ele alındı. Katılımcıların yönelttiği sorular panelistler tarafından yanıtlanırken, kurum temsilcileri yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin toplumda duyarlılığı artırmayı hedeflediğini belirterek, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha görünür ve aktif olmalarının önemine dikkat çekti.

Panele Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Gürsul, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Cengiz Keskin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli çalışan Mehmet Sandık, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli psikolog Hamidiye Dramalı Demir ve tıbbi sekreter Ebru Kül katıldı. Programa ayrıca Sinop Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne bağlı Gündüzlü Bakım Merkezi'nden hizmet alan engelli bireylerin aileleri, Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi üyeleri ve özel eğitim öğrencilerinin aileleri de ilgi gösterdi. - SİNOP