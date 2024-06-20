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Sinop'ta iki araç çarpıştı: 1 yaralı

SİNOP - Sinop'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bostancılı yolu Perice Konak ayrımında 19.55 saatlerinde meydana geldi. Sürücü D. Ö. hakimiyetindeki 34 HHY 958 plakalı araç merkez istikametine seyir halindeyken Bostancılı yoluna çıkış yaptığı esnada önüne çıkan H. O. idaresindeki 34 UN 6136 plakalı araca çarptı. Çarpma sonucu 34 HHY 958 plakalı araçta bulunan yolcu S.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonucu yaralı yolcu 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.