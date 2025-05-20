Sinop'ta İki Ayrı Yangın: Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var - Son Dakika
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Sinop'ta İki Ayrı Yangın: Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var

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Sinop'un Erfelek ilçesinde iki farklı köyde çıkan yangınlar, evlerde büyük çapta hasara neden oldu. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, yangınların nedenleri araştırılıyor.

20.05.2025 18:01  Güncelleme: 18:55
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Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Soğucalı köyü ile merkeze bağlı Uzungürgen köyü Köle Mahallesi'nde tek katlı evlerde yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangılarda, evlerde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangın, 14.00 sıralarında Erfelek ilçesine bağlı Soğucalı köyü Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Danacı'ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Erfelek Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Merkeze bağlı Uzungürgen köyü Köle Mahallesi'nde de tek katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi tamamen sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Ev ise yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta İki Ayrı Yangın: Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var - Son Dakika

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