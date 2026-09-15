Sinop'ta köy okulunda birleştirilmiş sınıfa YENİ Parti ve Eğitim Sen'den tepki - Son Dakika
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Sinop'ta köy okulunda birleştirilmiş sınıfa YENİ Parti ve Eğitim Sen'den tepki

Sinop\'ta köy okulunda birleştirilmiş sınıfa YENİ Parti ve Eğitim Sen\'den tepki
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YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ve Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, Taşmanlı İlkokulu'nda 1 ve 2'nci sınıflar ile 3 ve 4'üncü sınıfların birleştirilerek eğitim görmesine tepki gösterdi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ve Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, Taşmanlı İlkokulu'nda 1 ve 2'nci sınıflar ile 3 ve 4'üncü sınıfların birleştirilerek eğitim görmesine tepki gösterdi. Yalçınkaya, uygulamanın öğrencilerin eğitim hakkı açısından dezavantaj oluşturduğunu belirtirken, Uzun ise köy okullarındaki öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğinden yeterince yararlanamadığını söyledi.

YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ve Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun, Taşmanlı İlkokulu'nda 1 ve 2'nci sınıflar ile 3 ve 4'üncü sınıfların ise aynı sınıflarda eğitim görmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yalçınkaya, konuya ilişkin açıklamasında, şunları söyledi:

"Taşmanlı İlkokulu'nda 1 ve 2'nci sınıflar bir sınıfta, 3'ncü ve 4'ncü sınıflar bir sınıfta eğitim görmek zorunda kalıyor. Sayı, dört öğrenci altında kaldığı için okul oradaki öğretmenler norm fazlasına dönüşüyor ve oradaki öğretmenler başka okullara görevlendiriliyor. Burada hem öğretmenler açısından hem öğrenciler açısından temel bir problem var. Öğrenciler diğer okullarda okuyan öğrencilerden, özellikle şehir merkezinde yaşayan öğrencilerden dezavantajlı durumda. Çünkü öğretmenden 40 dakikalık ders süresi boyunca 20 dakika 1'nci sınıflara, 20 dakika 2'nci sınıflara ders vermesi bekleniyor. Yine aynı şekilde 20 dakika 3. sınıflara, 20 dakika 4'ncü sınıflara ders vermesi bekleniyor. Bu öğretmenin katlanabileceği bir zorluk değil."

Uygulamanın, il merkezine çok yakın bir köyde olmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Yalçınkaya, bu durumun Sinop'a da Türkiye'ye de yakışmadığını belirtti.

"KÖY OKULLARINDA ÖĞRENCİLER FIRSAT EŞİTLİĞİNDEN YARARLANAMIYOR"

Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun da çocukların adil ve eşit eğitim almaları gerektiğini belirterek, "Birleştirilmiş eğitim dediğimiz eğitime geçti okul. 1'inci ve 2'nci sınıflar bir arada, 3'üncü ve 4'üncü sınıflar bir arada eğitim görecek. Yani iki sınıfa birer tane öğretmen girecek" dedi.

Velilerin, her sınıfın bir öğretmeni olmasını istediklerini belirten Uzun, "Köy okullarında öğrenciler eğitimde fırsat eşitliğinden adil bir şekilde yararlanamıyor. Böyle bir sistemde hiç de adil olmayan bir şekilde geri kalıyorlar. Onun için anayasanın vermiş olduğu eğitim hakkı var. 'Bir kişinin diline, dinine, rengine, ırkına, ekonomik durumuna bakmaksızın herkes eğitim öğretimden eşit bir şekilde, adil bir şekilde yararlanır' diyor. Burada bu çocuklar diğer akranlarının faydalandığı eğitimden faydalanamıyorlar. Biz de buna tepki gösterdik. Veliler de buna tepki gösteriyor. Bunun çözülmeyecek bir yanı yok" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yeni Parti, Musa Uzun, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta köy okulunda birleştirilmiş sınıfa YENİ Parti ve Eğitim Sen'den tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta köy okulunda birleştirilmiş sınıfa YENİ Parti ve Eğitim Sen'den tepki - Son Dakika
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