Sinop\'ta Kurban Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri

Sinop Valiliği, Kurban Bayramı'nın il genelinde huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla kapsamlı güvenlik ve denetim tedbirlerinin alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bayram süresince vatandaşların yoğun olarak bulunacağı alanlar, şehir içi ve şehirler arası yollar, alışveriş merkezleri, ibadethaneler, otogarlar ve umuma açık bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve yeterli sayıda personel ile araç-gereç görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve etiket denetimlerinin sağlanması amacıyla İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin market, restoran ve giyim mağazalarında denetim gerçekleştireceği ifade edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de gıda güvenliği ve hijyen kontrollerini sürdüreceği belirtilirken, 25 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda günlük 75 sağlık personelinin görev yapacağı kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Sağlık Komuta Kontrol Merkezi'nde ise 2'si hekim olmak üzere toplam 5 sağlık personelinin 7/24 esasına göre hizmet vereceği aktarıldı.

Ayrıca kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerin süreceği, kesim sonrası oluşabilecek çevre kirliliğine karşı gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi. Valilik, bayram süresince görev yapacak tüm personele kolaylıklar diledi. - SİNOP