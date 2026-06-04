Sinop\'ta Memnuniyet Oranı Yükseldi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, il genelinde kamu hizmetlerinin kalitesini ölçmek amacıyla yapılan "2025 yılı Vatandaş Memnuniyet Anketi" sonuçlarına göre genel memnuniyet oranının yüzde 87'den, yüzde 88'e yükseldiğini açıkladı.

Vali Mustafa Özarslan, il genelinde kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen 2025 yılı Vatandaş Memnuniyet Anketi sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Vali Özarslan, 2024 yılında yüzde 87 olan genel memnuniyet oranının 2025 yılında yüzde 88'e yükseldiğini açıkladı.

Kamu idaresinin varlık gerekçesinin birey olduğunu dile getiren Vali Özarslan, "Devlet mekanizmasının kuruluş amacı bireyin kendisidir. Hizmetlerin odağında halk yer almaktadır. Bizler de Sinop genelindeki tüm faaliyetlerimizi, toplumun hoşnutluğunu merkeze koyan bir vizyonla sürdürmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultuda, saygıdeğer hemşehrilerimizin resmi kurumlardan aldıkları hizmet kalitesine dair fikirlerini ilk elden saptamak maksadıyla, 14 Eylül 2023'te merkez ilçemizde 'Halkın Memnuniyetini Ölçme Anketi' çalışmasını uygulamaya koyduk. İlk etapta sadece il merkezinde yürüttüğümüz bu projeyi, 25 Ekim 2024 tarihi itibarıyla tüm taşra ilçelerimizin tamamına ulaştırdık" dedi.

9 İlçede 168 Müdürlükte aktif uygulama

Anket çalışmasının Sinop genelinde geniş bir alana yayıldığını belirten Vali Özarslan, "Bugünkü durum ele alındığında; merkez ilçemizde 30, Ayancık'ta 21, Boyabat'ta 22, Durağan'da 17, Dikmen'de 13, Erfelek'te 17, Gerze'de 19, Saraydüzü'nde 12, Türkeli'nde ise 17 idari birimimizde bu saha çalışması yürütülmektedir. Bu doğrultuda şehir genelindeki toplam 168 alt müdürlüğümüzde vatandaş memnuniyeti araştırmasını aktif biçimde sürdürüyoruz. Yapılan bu çalışma; yönetimimizin toplumun sesine kulak verme arzusunun bir göstergesidir. Kurumsal hizmet kalitesini durmaksızın yukarı taşıma kararlılığımızın bir ifadesidir. Kamu ile toplum arasındaki bağları çok daha kuvvetli hale getirme vizyonumuzun bir yansımasıdır" diye konuştu.

Memnuniyet oranları yükselişte

Verilen hizmet kalitesindeki artışın verilere de yansıdığını ifade eden Özarslan, şu bilgileri paylaştı:

"2024 ve 2025 dönemine ait verileri bir arada masaya yatırdığımızda, karşımızda oldukça kıymetli bir tablonun durduğunu gözlemliyoruz. 2024 senesinde merkez ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızca doldurulan toplam anket adedi 1130 seviyesindeyken, 2025 senesinde bu miktar 1567 rakamına ulaşmıştır. Gerçekleşen bu yükseliş, halkımızın kendi fikirlerini beyan etme süreçlerine çok daha yoğun bir katılım gösterdiğinin açık bir kanıtıdır. Genel memnuniyet düzeyine göz attığımızda ise; 2024 senesinde yüzde 87 civarında seyreden memnuniyet seviyesinin, 2025 senesinde yüzde 88 basamağına tırmandığını görmekteyiz. Elde edilen bu veri, ilk bakışta sadece 1 puanlık küçük bir ilerleme gibi algılansa da, idari hizmetlerde istikrarlı memnuniyet düzeyinin korunması ve daha yukarı taşınması son derece değerlidir."

Sorulara verilen yanıtlarda dikkat çeken artış

Özellikle vatandaşların; görevlilerle bağ kurabilme, kurumdaki memurlara ulaşabilme, iş ve işlemler esnasında destek görebilme, hizmet noktalarına erişimde kolaylık yaşayabilme temalarında memnuniyet seviyelerinin yukarı çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Vali Özarslan, "Örnek vermek gerekirse; 'Görevli personelle bağ kurma noktasında hiçbir problemle karşılaşmadım' başlığında olumlu geri dönüş oranı yüzde 87'den yüzde 91'e tırmanmıştır. 'Hizmet talep ettiğim kamu görevlisine zahmetsizce erişebildim' sorusundaki memnuniyet düzeyi yüzde 88'den yüzde 90'a uymuştur. 'İşlemlerim gerçekleştirilirken personelin sergilediği tavırlardan hoşnut kaldım' yönündeki soruda ise olumlu kanaat oranı yüzde 87'den yüzde 89'a yükselmiştir. Belirtilen bu rakamlar son derece kritik verilerdir" ifadelerini kullandı.

Halkın idareye karşı duyduğu itimadın en belirgin göstergelerinden birinin kamu personellerinin vatandaşla kurduğu diyalog olduğunu belirten Özarslan, "Sempatik ve güler yüzlü bir hizmet sunumu, netice almaya odaklanan bir tavır, vatandaşın derdini dert edinebilmek mülki yönetimin en temel vazifelerinden biridir. Anketlerden elde edilen çıktılarda, bazı kurumlarımızın memnuniyet yüzdelerinde çok ciddi tırmanışlar gerçekleştiğini müşahede ediyoruz" şeklinde konuştu.

Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde büyük başarı

Kurumsal bazda da önemli yükselişlerin yaşandığına dikkat çeken Vali Özarslan, "Misal olarak Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğümüzde halkın memnuniyet oranının yüzde 80'den yüzde 93 seviyesine tırmanmış bulunması da hizmet süreçlerindeki gelişim ve modernleşmenin en net ve somut nişanelerinden biridir. Bizim yönetim felsefemizde hiçbir istatistik ya da veri göz ardı edilmez. Alınan her bir geri bildirim bizim adımıza ufuk açıcı ve yol gösterici bir kılavuzdur" ifadelerini kullandı.

Vali Özarslan, geleceğe yönelik planlamaları aktararak konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Özellikle; vatandaşlarımızla kurulan diyalog süreçlerinin daha da sağlamlaştırılması, bürokratik işlem sürelerinin aşağı çekilmesi, iletilen başvuru ve şikayet taleplerine çok daha süratli şekilde geri dönüş yapılması, kurumsal danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerinin artırılması yönündeki adımlarımız büyük bir titizlikle devam ettirilecektir. Bizler toplumun memnuniyetini yalnızca rakamsal ya da istatistiksel bir tablodan ibaret görmüyoruz. Vatandaşlarımızın hayır duasını almayı, onların hoşnutluğunu kazanmayı ve devlete duydukları güveni, omuzlarımızdaki en kıymetli mesuliyet olarak kabul ediyoruz. Kapılarını halkına ardına kadar açan bir mülki idare vizyonunu kökleştirmeyi sürdüreceğiz. Sinop'umuzda; kolayca erişilebilen, şeffaflığı ilke edinen, çözüm üretmeye odaklı ve tamamen insanı merkezine alan bir kamu hizmeti modelini çok daha ileri noktalara taşımaya kararlıyız." - SİNOP