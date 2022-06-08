Sinop'ta Organik Atıklar, Toprağı Yeşertecek - Son Dakika
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Sinop'ta Organik Atıklar, Toprağı Yeşertecek

08.06.2022 17:55

Sinop Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi Koordinatörlüğü öncülüğünde Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Yeşerten Atıklar Projesi başlattı.

MUSTAFA USTA

Sinop Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi Koordinatörlüğü öncülüğünde Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Yeşerten Atıklar Projesi başlattı.

Sinop Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi Koordinatörlüğü öncülüğünde Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nün 24 öğrencisi, Yeşerten Atıklar Projesi'ni başlattı. Öğrenciler edindikleri bilgiler ışığında hem üniversite öğrencilerinin hem de vatandaşların bilinçlenmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürüttü. Öğrenciler bilgilendirme yaptıkları pazar esnafını ayrı ayrı dolaşarak pazar sonunda organik atıkları topladı. Öğrenciler üç ay boyunca toplamda üç ton atık topladı.

Kompost atıkların gömülmesi için Sinop Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi içerisinde çukurlar açıldı ve çürümeye bırakıldı. Burada oluşan gübre ile Sinop Üniversitesi 15 Temmuz yerleşkesinde çiçek yetiştirme alanı oluşturulması düşünülüyor.

"ATIĞI DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN BÜYÜK MALİYETLERE İHTİYAÇ VAR"

Sinop Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Şule Erşan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu kapsamda yaklaşık 3 ay süren proje faaliyetlerini yürüttüğümüz süre içerisinde 3 bin kiloya yakın atık topladığımızı söyleyebilirim. Buradaki hedefimiz hem halkın bu konuda bilinçlenmesi hem öğretmen adaylarımızın, yani gelecek nesillere şekil verecek öğretmen adaylarımızın bu konudaki bilinçlerinin ve bilgi düzeylerinin attırılması oldukça önemli. Bir de şunu belirtmek istiyorum ki tüm bu sıfır atık kapsamında her türlü atığı dönüştürmek için büyük maliyetlere ihtiyaç var, yatırımlara ihtiyaç var. Ancak organik atıklar ciddi anlamda kolayca dönüşebilen, sadece ufak tefek teknik bilginiz zaman evinizdeki atığı kendiniz gübreye dönüştürmeye sahipsiniz ki bu toprağı güçlendirmek, zenginleştirmek, kuraklığın tehlike oluşturduğu bir dünyada toprağın nemini korumak adına oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz."

Sinop'ta Organik Atıklar, Toprağı Yeşertecek
Sinop'ta Organik Atıklar, Toprağı Yeşertecek
Sinop'ta Organik Atıklar, Toprağı Yeşertecek
Sinop'ta Organik Atıklar, Toprağı Yeşertecek

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Organik Atıklar, Toprağı Yeşertecek - Son Dakika

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