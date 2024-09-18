Sinop\'ta Orman Yangınları Artıyor

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Vali Özarslan: "Geçen sene 13 olan orman yangını sayımız bu sene 40 oldu"

Sinop'ta vatandaşlar yangınlara karşı bilgilendirildi

SİNOP - Sinop'ta, yangınlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "120 Orman Köyünde Yangın Farkındalık Eğitim Seferberliği" kapsamında bilgilendirme yapıldı. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Geçen sene 13 olan orman yangını sayımız bu sene 40 oldu" dedi.

Sarıkum Köyü Muhtarlığı bahçesinden düzenlenen toplantıda Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop'un yüz ölçümünün yüzde 64'ünün orman olduğunu belirterek, "İl genelinde toplamda 465 köyümüz var. Bunun da 463'ü orman köyü. Yalnızca 2 köyümüz orman köyü sınırları içerisinde gözükmüyor. Bu rakamlardan kaynaklı da ister istemez, küresel sıcaklık ve iklim değişikliği nedeniyle de aşırı sıcaklık değerlerinin de azalışı nedeniyle de gerek köy mimarimizin ahşap yapılı bitişik nizamlı evlerden oluşmasından kaynaklı gerekse ormanlık alanların yoğun bir şekilde ilimizden bulunmasından kaynaklı gerek orman yangınlarında gerekse de ahşap yapılı konutlarımızda yangın sayılarımız arttı. Geçen sene 13 olan orman yangını sayımız bu sene 40 oldu. Geçen sene 25 olan ahşap yapılı konutlardaki yangın sayımız bu sene 27 oldu. Dolayısıyla da bu verilerden hareket ederek valiliğimiz koordinesinde ilgili paydaş kurumlarımızla AFAD İl Müdürlüğümüz, Orman Bölge Müdürlüğümüz, itfaiye teşkilatlarımız, YEDAŞ, İl Jandarma Komutanlığımızın ekiplerinden oluşan uzman teknisyenler ve mühendislerimizden oluşan 72 kişilik bir eğitim takımı kurduk. Bu eğitim takımını şimdi sahaya yollayıp halkımıza bilinçlendirme ve farkındalık eğitim yapacaklar. Sahaya çıkıyoruz. Çalışmamız lazım. Çünkü, yangınların yüzde 90 nedeni insan kaynaklı hatalardan çıkıyor. Yangına ilk müdahale konusunda da eksik bilgilenmeler var. Bu açıklarımızı kapatmak istiyoruz" diye konuştu.

Daha sonra yetkililer tarafından vatandaşlara, yangınlara karşı alınması gereken tedbirler ve yangın anında yapılacaklar konusunda bilgi verildi.