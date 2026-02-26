Sinop'ta Pazar Esnafı Hayat Pahalılığından Yakındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Pazar Esnafı Hayat Pahalılığından Yakındı

26.02.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta pazarcılar, artan fiyatlar ve alım gücündeki düşüş nedeniyle satış yapamadıklarını dile getirdi.

Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta pazartesi ve perşembe günleri kurulan halk pazarında tezgah açan pazar esnafı, hayat pahalılığından ve satış yapamamaktan yakındı. Pazar esnafı İrfan Uçan, "Müşteriye cevap veremiyorum ben. Ürünün fiyatını söyleyemiyorum. Zabıta 'etiket nerede?' diyor. Nereye asayım etiketi? Nasıl etiket koyayım ben bir kilo ürüne 150 TL? Ne yapsın bu insanlar?" dedi.

Sinop'ta kurulan halk pazarında tezgah açan esnaf, artan fiyatlar ve düşen alım gücü nedeniyle satış yapamadıklarını belirterek ekonomik koşullardan yakındı. Esnaf, özellikle ramazan ayı öncesinde salatalık fiyatının 80–100 liradan 150 liraya yükseldiğini, vatandaşın alışveriş yapamadığını ve artan mazot ile pazar giderleri nedeniyle kazanç elde edemediklerini dile getirdi.

Pazar esnafı İrfan Uçan şöyle konuştu:

"Vatandaşın cebinde para zaten yok. Bir kilo salatalık 150 lira. Adam 2 kilo salatalık, 2 kilo biber alsa 500-600 lira. Cebinde para kalmıyor. Başka bir ürün alamıyor. Durum gerçekten kötü. 200 kilometre yoldan geliyoruz. Mazotun litresi 60 lira. 3 bin liraya yakın araba yakıyor. 500 işgaliye parası. 10 bin lira kazandığımız yok. 10 bin lira masrafımız var. İnsanın alım gücü gerçekten yok. Her geçen sene daha çok kötüye gidiyoruz. Ben 30 seneden beri esnafım. Böyle bir fiyat görmedim. 150 lira, 140 lira. Bunlar akşamdan sabaha büyüyen ürünler. Ramazan ayı öncesi salatalık 80-100 liraydı 150 lira oldu. Müşteriye cevap veremiyorum ben. Ürünün fiyatını söyleyemiyorum. Zabıta 'etiket nerede?' diyor. Nereye asayım etiketi? Nasıl etiket koyayım ben bir kilo ürüne 150 lira? Ne yapsın bu insanlar? Bunları da bugünleri de de emin olun arayacağız."

"Sattığımızı alamıyoruz, aldığımızı satamıyoruz"

Pazarcı Sadık Baş ise şunları söyledi:

"Pazar ekonomisi maalesef gün geçtikçe kötüleşiyor. İnsanlar çok büyük sıkıntıda. Bunun üzerine pazarda hiçbir şekilde iş yapamıyoruz. Çalışma şartlarımız her geçen gün kayboluyor. Bu şekilde olursa yakın bir gelecekte pazarcı da kalmayacak. Bunlara bir an önce çare bulunmasını istiyoruz. Çünkü fiyatlara yetiştiremiyoruz. Sattığımızı alamıyoruz, aldığımızı satamıyoruz. Pazarcı esnafı berbat bir durumda. Yılbaşından sonra işler durma safhasında. Görüyorsunuz pazarın öğle vakti tam hareketli olma zamanı ama kimse yok. İnsanlar para harcamaya korkuyor, çünkü istikrar yok. İnsanlar önünü göremiyor. Önünü göremediği için de paranın her kuruşu kıymetli hale geldi."

Burak Büyükkal isimli esnaf yaptığı açıklamada, "Ramazanın gelip gelmediği belli değil. Herkesin ağzında bir ekonomi sıkıntısı var. Bu işin sonu nereye gidecek? Ne olacak? Ülkenin sonu ne hale gelecek bilmiyoruz. Salatalık patlıcan olmuş 130 lira toptan. Bunu 150'ye satacaksın ki para kazanacaksın. Yani insanların alma şansı yok yani. Sanırım bu gidişle sebzeyi komple unutacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Pazar Esnafı Hayat Pahalılığından Yakındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti
İftara dakikalar kala feci kaza Ölü ve yaralılar var İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
’’Yeni Arda Güler’’ diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya’dan kanca ''Yeni Arda Güler'' diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya'dan kanca
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Barzani’den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum Barzani'den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 17:10:12. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Pazar Esnafı Hayat Pahalılığından Yakındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.