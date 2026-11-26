Sinop'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte bilgilendirme stantları açıldı ve "Sessiz Sandalyeler" aracılığıyla şiddete dikkat çekildi.

Sinop'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Hükümet Konağı önünde bilgilendirme stantları oluşturuldu. Etkinlik kapsamında, şiddet mağduru kadınların yarım kalan hayatlarını simgeleyen "Sessiz Sandalyeler Enstalasyonu" da sergilendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) iş birliğiyle kurulan stantlarda, vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Etkinlikte, şiddet mağduru kadınların destek mekanizmalarına erişebilmesi amacıyla kurumların koordineli biçimde çalıştığı vurgulandı. 112 Acil Çağrı Merkezi, ALO 182, ŞÖNİM ve KADES uygulamasının şiddetle mücadelede önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekildi.