Sinop'ta şüpheli şahısların araç ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta şüpheli şahısların araç ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı

Sinop'un Boyabat ilçesinde durumundan şüphe edilerek durdurulan bir araç ve içerisindeki 2 şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan aramada 43.09 gr. metamfetamin maddesi, 45 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet mermi ve 3 bin 970 TL bulundu. Şüpheli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

05.06.2024 21:34
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Sinop'ta şüpheli şahısların araç ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde durumundan şüphe edilerek durdurulan bir araç ve içerisindeki 2 şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sinop'un Boyabat ilçesinde durumundan şüphe edilerek durdurulan bir araç ve içerisinde bulunan 2 şüpheli şahsın araç ve ikametlerinde yapılan aramada 43.09 gr. metamfetamin maddesi, 45 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet mermi ve 3 bin 970 TL ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta şüpheli şahısların araç ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta şüpheli şahısların araç ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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