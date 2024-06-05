Yerel

Sinop'ta şüpheli şahısların araç ve ikametlerinden uyuşturucu çıktı

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde durumundan şüphe edilerek durdurulan bir araç ve içerisindeki 2 şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sinop'un Boyabat ilçesinde durumundan şüphe edilerek durdurulan bir araç ve içerisinde bulunan 2 şüpheli şahsın araç ve ikametlerinde yapılan aramada 43.09 gr. metamfetamin maddesi, 45 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet mermi ve 3 bin 970 TL ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.