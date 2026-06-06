Sinop'ta Taksiciler Maliyetlerden Şikayetçi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta çalışan taksiciler, artan akaryakıt, sigorta, bakım ve yedek parça maliyetleri nedeniyle ekonomik olarak zorlandıklarını belirtti. Emekli taksici Yusuf Yılmazer, aldığı emekli maaşının geçinmesine yetmediğini ifade ederek, "Akaryakıt pahalı, parça pahalı, sanayi pahalı, işçilik pahalı. Gıda zaten pahalı. Hiçbir şeye yanaşılmıyor. Geçinmek için mücadele ediyoruz" dedi.

Sinop'ta taksiciler artan maliyetlerden şikayetçi. Taksici Yusuf Yılmazer, emekli maaşının yaşamını sürdürmeye yetmediğini belirterek çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını söyledi.

Geçinmek için mücadele ettiklerini dile getiren Yılmazer, şunları söyledi:

"Emekli maaşı yetmiyor bana. Eğer emekli maaşı yeterli olsa ben bu yaşta çalışmam. Bir iki tane gence iş veririm, onlar da ekmek yer. Ama maaşım yetmediği için kendi arabamda kendim çalışıyorum. Akaryakıt pahalı, parça pahalı, sanayi pahalı, işçilik pahalı. Gıda zaten pahalı. Hiçbir şeye yanaşılmıyor. Geçinmek için mücadele ediyoruz. İndi bindi ücreti 150 lira. Halkın durumunu düşünerek hareket ediyoruz. Marketler ayda birkaç kez zam yapıyor, akaryakıta sık sık zam geliyor. Buna bağlı olarak parça fiyatları da artıyor. Ama biz yılda bir ya da altı ayda bir zam alabiliyoruz. Sinop halkının da durumunu düşünmek zorundayız. 9 bin iş günü prim yatırdım, 21 bin 300 lira maaş alıyorum. 3 bin 600 gün prim yatıran kişi de benim aldığım maaşa yakın maaş alıyor. Ben onun üç katı kadar prim ödedim."

"LASTİK, BAKIM VE DİĞER MASRAFLAR YAKLAŞIK 10 KAT ARTTI"

Taksici Can Aksu ise akaryakıt, sigorta ve bakım giderlerindeki artışın sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mazot pahalı. Arabanın bakımları pahalılaştı. İki kişinin sigortası ödeniyor. Bir kişinin sigortası yıllık 13 bin 500 lira. Araç sigortası da 30-35 bin lira civarında. Temmuz ayında yeniden ödeme yapacağız. Lastik, bakım ve diğer masraflar yaklaşık 10 kat arttı diyebilirim. İndi bindi ücreti 150 lira ama bu maliyetleri tam olarak karşılamıyor. Yine de idare etmeye çalışıyoruz. Askerlik borçlanması yapacağım. Yaklaşık 320 bin lira gerekiyor. Bu parayı bulamadığım için emekli olamıyorum. Aslında bu haziran ayında emeklilik hakkım doğuyor ama gerekli parayı ödeyemediğim için emekli olamıyorum. Kıymanın kilosu neredeyse bin liraya dayanmış durumda. Asgari ücretle çalışan bir vatandaş bunu nasıl alacak? İnsanlar alamıyor. Her şey ağırlaştı. Memnun değiliz."