Sinop\'ta Tapulu Arazi Üzerinden Geçen Yol Kapatıldı

Az çok tahmin ediyorduk ama rengini açık açık belli etti

MUSTAFA USTA

Sinop'ta Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu'na giden yolun bir kısmının kendi arazisinden izin alınmadan ve ücret ödenmeden geçirildiği gerekçesiyle açtığı davayı kazandığını belirten Ufuk Yalçın, süresi içine gerekli işlemlerin yapılmaması üzerine yolu kapattı.

Sinoplu Ufuk Yalçın, tapulu arazisinden izin alınmadan ve ücret ödenmeen yol geçirildiği gerekçesiyle açtığı Valilik aleyhine açtğı davayı kazandı. Yalçın, mahkeme kararına karşın süresi içinde işlem yapılmaması üzerine kendi imkanlarıyla Seyit Bilal Kız Öğrenci Yurdu'na giden yolu kapatmak için yolda kazma çalışmalarına başladı.

Çalışmaları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Ufuk Yalçın, "Çok şükür kazımaya başladık. Bu saatten sonra herkes işine baksın. Bu zamana kadar burada madem yol vardı niye yapmadınız? Bizi 4 yıldır uğraştırıyorsunuz. Yaptıkları yola bakın. Korku böyle bir şey işte. Adalet... Allah'a şükürler olsun. Adalet yerini buldu. Dere yatağında yurt işte" dedi.

Mahkemenin Ufuk Yalçın'ın da aralarında bulunduğu hak sahipleri lehine karar verdiği, ancak o tarihten bu yana durumu düzeltmeye dönük herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi. Mahkemenin atadığı bilirkişinin 2023 yılı başında söz konusu 397 metrekare için 301 bin TL'lik değer tespitinde bulunduğu kaydedildi.