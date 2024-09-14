Sinop'ta Trafik Kazası: İki Yaralı

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Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Ada Mahallesi Atmaca sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın Y.(38)idaresindeki 57 DB 431 plakalı otomobil okullar caddesinden Atmaca sokak istikametinde seyir halindeyken karşı istikametten gelen Emrah İ.idaresindeki 57 ABS 676 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emrah İ. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Arda K.Y.yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.