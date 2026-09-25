Sinop\'ta Yeşilay, cuma sonrası Alaaddin Camii\'nde YEDAM hizmetlerini anlattı

Sinop'ta Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Sinop'ta Yeşilay Şubesi, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Cuma namazının ardından Alaaddin Camii'nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında vatandaşlara Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) faaliyetleri hakkında bilgi verildi. YEDAM'ın bağımlılıkla mücadele sürecinde sunduğu danışmanlık ve destek hizmetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlikte ayrıca teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusu da ele alındı. Vatandaşlara teknoloji kullanımında bilinçli ve dengeli davranmanın önemine ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yeşilay Sinop Şubesi'nin bağımlılık türlerine karşı toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.