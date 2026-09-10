Sinop\'ta yurttaşlar ekonomiyi değerlendirdi, emekli maaşları geçim derdini büyütüyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yurttaşlar Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Banu Onur, "Ekonomi diye bir şey yok. Ben de emekliyim. Geçinemiyoruz. Evimiz de var ama iki emekli maaşı yetmiyor" dedi. Mustafa Karakuzey ise, "AKP'liysen yaşarsın, AKP'li değilsen düşersin" diye konuştu.

Sinoplu yurttaşlar, ekonomiyi değerlendirdi. Banu Onur isimli bir vatandaş, ekonomik durumu beğenmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ekonomi diye bir şey yok. Geçinemiyoruz. Ben de emekliyim. Geçinemiyoruz. Evimiz de var ama iki emekli maaşı yetmiyor. Vallahi kira verenlerin nasıl geçindiğine ben hayret ediyorum zaten. Mucize. Aç geziyorlar. Yapacak bir şey yok. Fiyatlar eskiye göre çok farklı. Çok fazla. Tarımı köylü getiriyor. Köylü de pahalı satıyor. Çünkü onu satıp başka bir şey alacak yerine. O yüzden ucuz bir şey yok."

"EMEKLİ MAAŞLARI EMEKLİYOR"

Mustafa Karakuzey adlı yurttaş ise, "Uçurumun dibini bulacağız. 25 yıldır bir parti kendi menfaatleri içerisinde yurttaşların haklarına, hukuklarına hiçbir zaman itibar etmiyor. AKP'liysen yaşarsın, AKP'li değilsen düşersin. Olay bu. Emekli maaşları emekliyorlar. Başka çareleri yok. Yani eğer diz diz üstüne çıkabilseler ayağa kalkacaklar ama o da yok. Dar gelirliler için her şey cehennem. Parası var olanlar için hiçbir sorun yok" dedi.

"BU PARAYLA MI GEÇİNECEK İNSANLAR?"

Hamdi Çelik ise "Dünyanın hiçbir yerinde asgari ücretten aşağı emekli maaşı yok. Sinop'ta 23 lira alıp evin kendinin de olsa geçinemezsin. Şurada iki tane çay içtim, 80 lira. Bu parayla mı geçinecek insanlar? En çok kızdığım hırsızdır. Şu an ben hırsıza bile kızmıyorum" ifadelerini kullandı.

Niyazi Ulutaş ise, "Şu an da İstanbul'da 15 milyon nüfusu var, 1 milyon zengin var. Geri kalan onlara hizmet ediyor. Türkiye'de böyle bir durum var. Bugünün şartlarında o parayla kimse geçinemez. Bunu kabullenmemiz lazım. Bunun için şartların ve ekonominin düzgün olması lazım. Belli bir rakamda olması lazım. Bugün nereden bakarsan bak kirada oturan bir insan 23 bin liraya mümkün değil, geçinemez" şeklinde konuştu.