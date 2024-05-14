Sinop'taki akraba cinayetinde tatbikat - Son Dakika
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Sinop'taki akraba cinayetinde tatbikat

Sinop'ta 27 Aralık'ta meydana gelen akraba cinayetiyle ilgili olay mahallinde tatbikat yapıldı. Suat Kümeç'in ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu bulunan Cemal K.'ye olay yerinde tatbikat yaptırıldı.

14.05.2024 22:48
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Sinop'taki akraba cinayetinde tatbikat

SİNOP - Sinop'ta 27 Aralık'ta meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayetle ilgili olay mahallinde tatbikat yaptırıldı.

Sinop'ta 27 Aralık'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Suat Kümeç(30), hayatını kaybetti. Çıkan kavgada yeğenini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Cemal K.'ye olay yerinde tatbikat yaptırıldı.

Sinop'ta 27 Aralık'ta Mertoğlu köyünde Suat Kümeç, aldığı uyuşturucunun etkisi ile çıkan kavgada tabancasıyla amcasının oğlu İsmail K. ve onun oğlu Doğan K.'ye silahla rastgele ateş etmeye başladı. O sırada ava giden amca Cemal K., yeğenini durdurmak için çok uğraşmasına rağmen ikna edemeyince tüfeği ile önce havaya, ardından Suat Kümeç'in bacaklarına ateş etti.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Saçmalar karnına isabet alan Suat Kümeç ağır yaralandı. Yaralanan Suat Kümeç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 1 gün süren mücadeleye rağmen Suat Kümeç, hayatını kaybetti.

Sanık Cemal K., savcılığın iddianameyi tamamlamasının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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