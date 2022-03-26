Sinop'taki yunusların ölüm sebebi belli oldu: 'Boğulma' - Son Dakika
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Sinop'taki yunusların ölüm sebebi belli oldu: 'Boğulma'

26.03.2022 16:05

Sinop'taki yunusların ölüm sebebi belli oldu: 'Boğulma' Geçen hafta Sinop sahiline vuran 13 yunus balığının ölüm sebebinin 'boğulma' olduğu tespit edildi.

Sinop'taki yunusların ölüm sebebi belli oldu: 'Boğulma'

SİNOP - Geçen hafta Sinop sahiline vuran 13 yunus balığının ölüm sebebinin 'boğulma' olduğu tespit edildi.

Geçen hafta Sinop sahilinde gezintiye çıkan gençler, kumsalda çok sayıda yunus balığı olduğunu görmüş ve yetkililere haber vermişti. Bölgeye gelen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi görevlileri, kıyıda buldukları 13 yunus balığından 4 tanesini alarak inceleme için laboratuvara nakletti. Yapılan numune araştırması sonucunda herhangi bir nükleer bulguya rastlanmadığı, yunus balıklarının oksijensiz kaldığından boğularak öldükleri belirlendi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Özsandıkçı, yapılan araştırma sonucu yaptığı açıklamada, "Geçen hafta gelen ihbar üzerine sahile gittik. 3 tırtak türü yunus ihbarı almıştık fakat bölgede inceleme yaptığımızda bölgede 10 tane, ertesi gün de 3 tane toplamda 13 tane tırtak türü yunus, Bostancılı sahilinde karaya vurduğunu tespit ettik. İçlerinden 4 tanesini fakültemize götürebildik. Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Araştırma Merkezi'nden uzman bir veteriner hekimin de katılımıyla incelememizi yaptık. Karaya vuran yunusların, balıkçılık etkileşimi sonucu öldükleri sonucuna ulaştık. Bu hayvanlar balık değil, bizim gibi memeli hayvanlar olduğundan nefes almaları için belirli aralıklarla su üstüne çıkmaları gerekmekte. Dolayısıyla herhangi bir engelle karşılaşıp da su altında kaldıklarında nefessiz kalıp, boğulup ölebilirler" dedi.

Sinop'taki yunusların ölüm sebebi belli oldu: 'Boğulma'
Sinop'taki yunusların ölüm sebebi belli oldu: 'Boğulma'
Sinop'taki yunusların ölüm sebebi belli oldu: 'Boğulma'

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Sinop Üniversitesi, Boğulma, Sinop, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'taki yunusların ölüm sebebi belli oldu: 'Boğulma' - Son Dakika


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