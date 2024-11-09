Sinop Tanıtım Günleri Arnavutköy\'de Coşkuyla Gerçekleşti

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Arnavutköy Belediyesi'nin katkılarıyla, Arnavutköy Sinoplu İş Adamları Derneği koordinasyonunda düzenlenen Sinop Tanıtım Günleri, Arnavutköy Şehir Parkı'nda coşkuyla gerçekleştirildi. Tanıtım günlerine Koliva konseri damga vururken vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Arnavutköy Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Sinop Tanıtım Günleri, Arnavutköy Şehir Parkı'nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Sinop'un kültürel zenginlikleri, yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı etkinlikte, Arnavutköylüler unutulmaz bir hafta sonu yaşadı. Yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar, Sinop mutfağının eşsiz lezzetleri ve halk oyunları gösterileriyle dolu program, hem Sinopluları hem de Sinop kültürünü tanımak isteyen ziyaretçileri bir araya getirdi. Açılışa, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, etkinlikte vatandaşlara ücretsiz balık ekmek ikram etti. Protokol üyeleri ise stantları gezerek Sinop'un yöresel ürünlerini inceledi ve etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet etti.

"Kültürel bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz"

Etkinlikte konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Tüm hemşehrilerimize hoşgeldiniz diyorum. Doyasıya hem kültürünü hemde gastronomisini deneyimleyebildiğimiz bir gün geçiriyoruz. Bu hafta memleket günlerimizin 7'incisini düzenliyoruz. İlk başladığı günden bugüne kadar bize desteklerinden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Alanımız hınca hınç dolu, haftayada inşallah yine Malatyalılar Günleri olacak her hafta memleket günlerimiz bu alanımızda devam edecek" dedi.

Programı organize eden Sinoplu İş İnsanları Derneği (SESİBİR) Başkanı İsmet Çetinkaya, "Öncelikle bu alana gelip bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten bu etkinlik tüm Sinopluların hasret giderebİleceği bir etkinlik. Çok yoğun alanımız, etkinliğimiz pazar akşamı saat 23.00'e kadar devam edecek. Yöresel sanatçılarımızdan tutun da Koliva gibi ulusal bir sanatçıyı da burada ağırlamak çok gurur vericiydi. Sinop mantısından tutun birçok yöresel yemeği burada bulabilmek mümkün. Yöresel tüm ürünlerimiz burada mevcut" ifadelerini kullandı.

Programda Koliva konseriyle vatandaşlar doyasıya eğlendi. Etkinliğin pazar günü akşam saat 23.00'a kadar devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL