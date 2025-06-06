Sinop Tarihi Cezaevi Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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Sinop Tarihi Cezaevi Restorasyonu Tamamlandı

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06.06.2025 11:29
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Sinop Tarihi Cezaevi Restorasyonu Tamamlandı
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Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, restorasyon sonrası ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesini gezen İzzet Yaman, "Eski hali daha tarihi doku olduğu için, mahkumların yazmış olduğu notlar olsun, görseller olsun daha orijinal ve daha düzgün vaziyetteydi ama şu an bu restorasyonla beraber biraz daha müze havasına dönüşmüş" dedi. Ömer Çelik ise; "Burası güzel olmuş ama, tadilattaki yeni izler çok hoş olmamış. Eskinin izleri silinmiş gibi" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin desteğiyle Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde yürütülen restore çalışmalarında sona gelindi. 13 bin metrekare alan üzerine kurulan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Cezaevini gezen İzzet Yaman, şöyle konuştu:

"Eski hali daha tarihi doku olduğu için, mahkumların yazmış olduğu notlar olsun, görseller olsun daha orijinal ve daha düzgün vaziyetteydi ama şuan bu restorasyonla beraber biraz daha müze havasına dönüşmüş. Zaten, sonuçta burası bir müze artık. Ama, eski doğaçlama hali daha iyiydi diyebiliriz."

"Eskinin izleri silinmiş gibi"

Ömer Çelik; "Bayram kapsamında geldim. Çocuğum da, burada üniversitede okuyor. Hem onu almaya geldik, hem de cezaevini ziyaret edelim dedik. Burası güzel olmuş ama, tadilattaki yeni izler çok hoş olmamış. Eskinin izleri silinmiş gibi. Ama projeksiyonlar falan güzel olmuş" diye konuştu.

"Şimdiki hali daha güzel ama eski halindeki yaşanmışlıklar çok kötü"

Aynur Kulaca ise; "İlk halini gördüm ben buranın. Zindanlar ve oradaki yaşanmışlıklar çok kötüydü. O zamanlarda nasıl yaşadılar, bilemiyorum. Şimdi restore edilmiş ve daha düzenli. Daha müzevi, gezilir durumda. Şimdiki hali daha güzel ama eski halindeki yaşanmışlıklar çok kötü. Kötü derken yaşama alanı olarak kötü" diye ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop Tarihi Cezaevi Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

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