Sinop Türkeli\'de İlçe Müftüsü Göncü, camilerin dayanışma merkezi olduğunu vurguladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen konferansta camilerin toplumsal hayattaki yeri ve önemi ele alındı. İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, camilerin yalnızca ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda dayanışma ve kaynaşmanın merkezleri olduğunu vurguladı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından ilçe halkına yönelik "Cami ve Sosyal Hayat" konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta Türkeli İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, camilerin toplum hayatındaki yeri ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında camilerin yalnızca ibadet mekanları olmadığını belirten Dr. Göncü, camilerin toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve kaynaşmanın güçlendiği önemli merkezler olduğuna dikkat çekti. İslam medeniyetinde camilerin sosyal hayat üzerindeki etkisini örneklerle anlatan Göncü, camilerin birlik ve beraberliğin pekişmesindeki rolünü vurguladı.

Vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen konferans, yapılan duaların ardından sona erdi.