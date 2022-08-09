Elde edilen malzeme, önümüzdeki günlerde başlanacak yol çalışmalarında kullanıma başlayarak, öncelikli olarak sel afetinde zarar gören yollar olmak üzere, köy yollarında iyileştirme ve bakım çalışmaları yapılacak.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Türkeli, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Türkeli'de konkasör ile malzeme üretimine başlandı - Son Dakika

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