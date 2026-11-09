Sinop Üniversitesi Melikşah köyünde tarım ilaçları ve eğitim söyleşisi düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop Üniversitesi Melikşah köyünde tarım ilaçları ve eğitim söyleşisi düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Üniversitesi Melikşah köyünde tarım ilaçları ve eğitim söyleşisi düzenledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sinop Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi ile Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde Melikşah köyünde "Sağlığımız, Çocuklarımız ve Geleceğimiz" söyleşisi düzenlendi.

Sinop Üniversitesince Melikşah köyünde düzenlenen "Sağlığımız, Çocuklarımız ve Geleceğimiz" konulu söyleşide, tarım ilaçlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri ve ailenin çocukların eğitimindeki rolü ele alındı.

Sinop Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi ile Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde, merkeze bağlı Melikşah köyünde "Sağlığımız, Çocuklarımız ve Geleceğimiz" başlıklı söyleşi programı düzenlendi. Köy sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, uzman akademisyenler tarafından insan sağlığı ve eğitim süreçlerine dair kritik konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Program kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dilek Sağır, tarım ilaçlarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ve dikkat edilmesi gereken hususları köylülere aktardı. Bilim İletişim Ofisi Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Mehtap Taştepe ise ailenin çocukların eğitimindeki kritik rolünü ve geleceğin inşasında ebeveyn yaklaşımının önemini katılımcılarla paylaştı.

Karşılıklı soru-cevap bölümünün de yer aldığı bilgilendirme söyleşisinin ardından program renkli anlara sahne oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu konser, Melikşah köyü sakinlerine keyifli ve unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kaynak: İHA
MelikşahEğitimSağlıkÇocukBilimTarımYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Köydeki tartışma kanlı bitti 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı Köydeki tartışma kanlı bitti! 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada
13:13
Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
12:58
Osimhen yine milli arada yok Nijerya’da rahatsızlık iddiası
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın “Birikim“ dediği para için 27 yıl gerekiyor
Fatma Betül Sayan Kaya'nın "Birikim" dediği para için 27 yıl gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 13:23:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Sinop Üniversitesi Melikşah köyünde tarım ilaçları ve eğitim söyleşisi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android