Sinop Üniversitesi öğrencileri Gerze'deki kampta kompost ve tohum topu hazırladı - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi öğrencileri Gerze'deki kampta kompost ve tohum topu hazırladı

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Sinop Üniversitesi öğrencileri Gerze\'deki kampta kompost ve tohum topu hazırladı
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Sinop Üniversitesi öğrencileri, 'Dönüşen Toprak, Yeşeren Gençlik' projesinin ikinci etabını Gerze'deki Deydaa Ekolojik Kampı'nda sürdürdü. Etkinlikte kompost, malçlama ve tohum topu atölyelerinde öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu Kapsayıcı Eğitim Kulübü öğrencileri, yürüttükleri proje kapsamında Gerze ilçesindeki Deydaa Ekolojik Kampı'nda doğayla iç içe uygulamalı eğitim etkinliği gerçekleştirdi.

Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu Kapsayıcı Eğitim Kulübü tarafından hayata geçirilen "Dönüşen Toprak, Yeşeren Gençlik" projesinin ikinci etabı, Gerze ilçesi Yaykıl köyünde bulunan Deydaa Ekolojik Kampı'nda düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, doğanın döngüsünü yakından tanıma, toprakla ilgili uygulamalı çalışmalar yapma ve sürdürülebilir yaşam konusunda deneyim kazanma fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca doğanın döngüsünü yerinde inceleyen öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalara da katıldı. Program kapsamında gerçekleştirilen "Yaşayan Toprak ve Kompost" atölyesinde, organik atıkların toprağın en kıymetli besinine dönüşüm süreci anlatılarak kompost yapımının püf noktaları adım adım uygulamalı olarak gösterildi. Etkinliğin bir diğer bölümünde ise malçlama uygulaması ele alındı. Toprağın nemini korumak, mikroorganizmaların yaşamını desteklemek ve kuraklıkla mücadele etmek amacıyla kullanılan malçlama yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Program kapsamında düzenlenen tohum topu atölyesinde öğrenciler, kendi tohum toplarını hazırladı. Doğanın dengesinin korunmasına ve bitki örtüsünün gelişmesine katkı sağlaması hedeflenen çalışma kapsamında hazırlanan tohum topları, doğayla buluşturulmak üzere hazırlandı.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çevre bilinci, doğal kaynakların korunması, organik atıkların geri dönüşümü ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda bilgi ve deneyim kazandı.

Kaynak: İHA
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