Sinoplu Gazetecilere Sokak İsimleri Verildi

Yerel

Sinoplu merhum gazeteciler Şevki Yıldırım ve Levent Bektaş'ın isimleri, ikamet ettikleri sokaklara verildi.

Sinop Belediye Meclisi, Sinoplu merhum gazeteciler Şevki Yıldırım ve Levent Bektaş'ın isimlerini evlerinin bulunduğu sokaklara verme kararı aldı. Bu kararla Sinop Yeni Mahalle Okulaltı Sokak'ın ismi Şevki Yıldırım Sokak, Alaaddin Camii yakınlarındaki İncedayı Sokak'ın ismi ise Levent Bektaş sokağı oldu. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan törenin ardından, sokaklardaki eski tabelalar sökülerek yenileriyle değiştirildi.

Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz "Biz bu ana tanıklık ediyoruz fakat her hayat hikayesinde olduğu gibi Sinop'a ve ülkemize mal olmuş isimler var. O isimleri de yaşatmak bizlerin görevi. Bazen yaşarken çok değerini bilemediğimiz büyüklerimiz, aslında biliyoruz ama hep genelde kaybettikten sonra bir çok değerin farkına varıyoruz. Sinop Belediyesi meclisi olarak, meclis üyeleri olarak 6 Mayıs 2024 tarihinde bir meclis kararımızla bir tanesi 67 sayılı meclis kararı Şevki Yıldırım büyüğümüze, diğeri de Levent Bektaş büyüğümüze 69 sayılı meclis kararlarıyla böyle bir karar verdik ve bu karar ortaklaştırdık" dedi. - SİNOP