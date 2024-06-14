Sinoplu merhum gazetecilerin isimleri sokaklara verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinoplu merhum gazetecilerin isimleri sokaklara verildi

Sinop Belediye Meclisi, Sinoplu merhum gazeteciler Şevki Yıldırım ve Levent Bektaş'ın isimlerini evlerinin bulunduğu sokaklara verme kararı aldı.

14.06.2024 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinoplu merhum gazetecilerin isimleri sokaklara verildi

SİNOP - Sinoplu merhum gazeteciler Şevki Yıldırım ve Levent Bektaş'ın isimleri, ikamet ettikleri sokaklara verildi.

Sinop Belediye Meclisi, Sinoplu merhum gazeteciler Şevki Yıldırım ve Levent Bektaş'ın isimlerini evlerinin bulunduğu sokaklara verme kararı aldı. Bu kararla Sinop Yeni Mahalle Okulaltı Sokak'ın ismi Şevki Yıldırım Sokak, Alaaddin Camii yakınlarındaki İncedayı Sokak'ın ismi ise Levent Bektaş sokağı oldu. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan törenin ardından, sokaklardaki eski tabelalar sökülerek yenileriyle değiştirildi.

Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz "Biz bu ana tanıklık ediyoruz fakat her hayat hikayesinde olduğu gibi Sinop'a ve ülkemize mal olmuş isimler var. O isimleri de yaşatmak bizlerin görevi. Bazen yaşarken çok değerini bilemediğimiz büyüklerimiz, aslında biliyoruz ama hep genelde kaybettikten sonra bir çok değerin farkına varıyoruz. Sinop Belediyesi meclisi olarak, meclis üyeleri olarak 6 Mayıs 2024 tarihinde bir meclis kararımızla bir tanesi 67 sayılı meclis kararı Şevki Yıldırım büyüğümüze, diğeri de Levent Bektaş büyüğümüze 69 sayılı meclis kararlarıyla böyle bir karar verdik ve bu karar ortaklaştırdık" dedi.

Kaynak: İHA

Levent Bektaş, Sinop, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinoplu merhum gazetecilerin isimleri sokaklara verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
19:04 Kırklareli’ni dolu yağışı vurdu Ortalık savaş alanına döndü Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
21:59 Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton’dan aylar sonra ilk paylaşım Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton'dan aylar sonra ilk paylaşım
21:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi’nde Papa Franciscus sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 00:19:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sinoplu merhum gazetecilerin isimleri sokaklara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement