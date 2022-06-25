Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu - Son Dakika
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Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu

25.06.2022 18:03

Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu Son bir haftadır Irak ve Suriye'yi etkisi altına kum fırtınası dün geceden itibaren oluşan toz bulutları nedeniyle Şırnak'ın merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu

ŞIRNAK - Son bir haftadır Irak ve Suriye'yi etkisi altına kum fırtınası dün geceden itibaren oluşan toz bulutları nedeniyle Şırnak'ın merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İlçe ve belde belediyeleri, sosyal medyaları üzerinden uyarılarda bulundu.

Şırnak'ta, Irak ve Suriye kaynaklı toz fırtınası etkisi özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olurken hayatı olumsuz etkileyerek görüş mesafesini düşürdü. Kentin silüetini oluşturan 2 bin 144 metre yüksekliğindeki Cudi Dağı toz fırtınası yüzünden görülmez hale geldi.

Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Astım, koah, bronşit hastaları ve yaşlı vatandaşların mecburi kalmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısında bulunan belediyeler ve yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarılarını sosyal medya sayfalarından duyurdular.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Şırnak, Suriye, Irak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak, Irak ve Suriye'den gelen kum fırtınasına teslim oldu - Son Dakika
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