Şırnak Kumçatı\'da yüzde 50 hibeyle kurulan 7 süt sığırcılığı işletmesi yerinde incelendi

Şırnak'ın Kumçatı beldesi kırsalında, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan 7 süt sığırcılığı işletmesi yerinde incelendi.

Şırnak'ta Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında desteklenerek faaliyete geçen 7 hayvancılık işletmesi, Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız ve kent protokolü tarafından yerinde incelendi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen programa; Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş katıldı.

Program kapsamında, devlet destekleriyle kurulan ve kentin hayvancılık potansiyeline katkı sunan 7 ayrı hayvancılık tesisi gezildi. İşletmelerde yürütülen mevcut çalışmalar ve üretim kapasiteleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan heyet, üreticilerle de bir araya gelerek talep ve beklentilerini dinledi.