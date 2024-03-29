Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Yemeği Verdi - Son Dakika
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Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Yemeği Verdi

Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Yemeği Verdi

Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kaymakam Koç, katılımcılara teşekkür ederek, her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.

29.03.2024 20:51
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Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

Silopi Kaymakamlığı tarafından bir otelde organize edilen iftar yemeğine Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız şehit aileleri ve gaziler katıldı. İftar sonrasında şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Kaymakam Cihat Koç, katılımlarından dolayı teşekkür ederek, kapılarının her daim kendilerine açık olduğunu söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Yemeği Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Yemeği Verdi - Son Dakika
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