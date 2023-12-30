Şırnak STK\'larından Gazze\'ye Yardım Çadırı

Şırnak sivil toplum kuruluşlarından (STK) oluşan Şehri Nuh Platformu Cizre'de Gazze yararına yardım çadırı kurdu. 3 gün sürecek olan yardım kampanyasından elde edilecek gelirin Filistin'e gönderileceği belirtildi.

Şırnak'ta 24 STK tarafından kurulan Şehri Nuh Platformu, 'Cizre'den Filistin'e Gönül Bağı' yardım çadırı kurarak, elde edilecek geliri Gazze'ye gönderecek. Cizre Sanat Sokağı'nda kurulan stantlarda 3 gün boyunca düzenlenecek olan yardım kampanyasına Cizreliler yöresel yemek, elbise ayakkabı ve el emeği işlerini getirerek bağışta bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılışı yapılan yardım çadırında platform adına konuşma yapan Yahya Yıldız, emeği geçenlere teşekkür etti. Yardım çadırına getirilen Filistin bayraklı pasta açık artırmayla 3 bin 200 TL'ye satıldı. - ŞIRNAK