Şırnak'ta besicilerin kış mesaisi başladı - Son Dakika
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Şırnak'ta besicilerin kış mesaisi başladı

16.07.2022 12:16
Şırnak'ta besicilerin kış mesaisi başladı

Şırnak'ta bu yıl besiciler kış hazırlıklarına erken başladı.

Şırnak'ta bu yıl besiciler kış hazırlıklarına erken başladı. Yüksek rakımlı yaylalarda biçilen samanlar toplatılıyor. Bu yıl Beytüşşebap yaylalarından 500 bin ton ve üzeri saman hasadı yapılması bekleniyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası Van, Hakkari ve Şırnak üçgeninde bulunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla beraber terörden temizlenen bölgede vatandaşlar kış aylarında hayvanlarına yem toplamak için yaylaya çıkıyor. Bu dev yaylada 5 ay boyunca kalan göçer ve yöre halkı biçtiği ot ve samanları toplamaya başladı. Kış aylarında hayvanlarına yem olarak verecek olan besicilerin zorlu kış mesaisi başladı. 500 bin tona yakın saman ve ot toplanan ilçe ve genelindeki yaylalarda ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyor. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde yaylalara çıkan yöre halkı artık dışa bağımlı olmaktan kurtulmuş durumda. Her yıl kendi yemini üreten besiciler günlerdir saman topluyor. Ayvalık köyünden yaylaya çıkan Mahmut Adıyaman, günlerdir ot ve saman topladığını söyledi. 47 yıldır besicilik yaptığını belirten Adıyaman "Yıllardır bu işi yapıyoruz. Yaylalarımıza çıkamıyorduk. Şimdi çıktık. ve samanları topluyoruz. Bu alanı satın aldık şimdi biçtik daha sonra torbalara koyacağız. Ardından kışın hayvanlara yem olarak götüreceğiz. Zorlu bir mesaimiz var. Ama mecburuz. Herkes şimdi bu işi yapıyor" dedi.

Beytüşşebap yaylalarından bu yıl 500 bin ton saman kaldırılacak

Şırnak iline bağlı Beytüşşebap ilçesi yüksek rakımlı olduğundan yayla kenti olarak bilinmekte ve bir çok yaylası bulunmaktadır. Faraşin, Hale, Meydan, Kahnicemet, Marinus ve Tanin yaylalarında besicilik yapan yöre halkı bu yıl 500 bin tondan fazla saman kaldıracaklarını dile getirdi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Adıyaman, Hakkari, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta besicilerin kış mesaisi başladı - Son Dakika

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