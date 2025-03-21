Şırnak'ta Dünya Ormancılık Günü Kutlandı: 3.500 Fidan Dikildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Dünya Ormancılık Günü Kutlandı: 3.500 Fidan Dikildi

Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü, Dünya Ormancılık Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte 3.500 fidanı toprakla buluşturdu. Vali Birol Ekici, daha yeşil bir Şırnak için ağaç dikiminin önemine vurgu yaptı.

21.03.2025 13:54
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Şırnak'ta Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı

ŞIRNAK - Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesi içinde hazırlanan alanda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Şırnak'ta Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı. Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesi içinde bulunun alanda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Birol Ekici, bu yıl içinde 3 bin 500 adet fidanı toprakla buluşturduğunu söyledi. Vali Ekici, "Dünya Ormancılık Gününde yeşil ağaçları toprakla buluşturmanın onurunu ve kıvancını yaşadık. Tüm daire amirlerimiz heyecanla, sevinçle öğrencilerimiz ve halkımız ile birlikte ağaç dikiyoruz. Daha yeşil bir Şırnak'ı oluşturmak, daha yeşil bir Türkiye'yi başarabilmek ve daha yeşil bir dünyayı çocuklarımıza bırakabilmek için ağaç dikmeye devam ediyoruz. Daha yeşil bir Şırnak'ı, daha yeşil bir Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız. Bu gün buraya geldiğiniz için bütün vatandaşlarımıza, memurlarımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum. Diktiğimiz ağaçların bir kısmı zeytin ağacı, bir kısmı meyve ağacı, bir kısmı yapraklı ağaç, bir kısmı da çam ağacından oluşuyor. Şehrimize en uygun ağaçların fidanları ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle düzenlenen fidan dikim törenine, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum müdürleri, öğrenciler ve görevliler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta Dünya Ormancılık Günü Kutlandı: 3.500 Fidan Dikildi - Son Dakika

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