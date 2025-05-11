Şırnak'ta Ebeler Annelik Duygularını Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şırnak'ta Ebeler Annelik Duygularını Paylaştı

Şırnak\'ta Ebeler Annelik Duygularını Paylaştı

Şırnak'taki ebeler, anneliğin zorluklarını ve mutluluklarını anlattı, bu yolculuğun kutsallığını vurguladı.

11.05.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan ebeler, annelikle ilgili duygularını paylaştı.

Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan ebeler, annelikle ilgili duygularını anlattı. Yeni hayatlara tanıklık eden bir sağlık çalışanı olarak anneliği hem mesleki hem de insani yönüyle her gün yeniden yaşadığını belirten ebe Funda Taş Dekçi, anneliğin sabaha karşı bir bebek ağlamasıyla uyanmak, uykusuz geçen gecelerin ardından gülümseyen minik bir yüzle karşılaşmak olduğunu söyledi. Her annenin kendinden vazgeçerek, önceliğini çocuğuna verdiğini ifade eden ebe Dekçi, "Bugün sizlerle insan hayatının belki en kutsal, en emek isteyen ama aynı zamanda en derin sevgili bezeli yolculuğundan yani annelikten bahsetmek istiyorum. Annelik kelimelere sığmayan bir duygu. Bazen sabaha karşı bir bebek ağlaması ile uyanmak, bazen uykusuz geçen gecelerin ardından gülümseyen minik bir yüzle karşılaşmak. Evet, yorucu, özveri istiyor. Bazen kendinden vazgeçmeyi de isteyebiliyor. Önce çocuğunu düşünmeyi de gerektirebiliyor" dedi.

Annelik yolculuğunun yalnızca bir görev değil, bir gönül işi, bir sevgi emeği olduğunu aktaran Dekçi, "Gün gelir kendi ihtiyaçlarınızı bir kenara bırakıp sadece onun mutlu olması için de çabalayabilirsiniz. Ama işin en güzel yanı da bu oluyor zaten. O minicik eller size sarıldığında, anne diye fısıldadığında bütün yorgunluklarınızı unutabiliyorsunuz. İşte o zaman anlam kazanıyor annelik. Çünkü annelik sadece bir görev değil, bir gönül işi olmuş oluyor. Karşılıksız sevmenin ve sabretmenin, büyütmenin en güzel adı annelik oluyor. Bazen hatalar yapıyoruz. Bazen yetemediğimizi sandığımız çok nokta oluyor. Ama unutmamalıyız ki, her anne elinden gelenin en iyisini yapıyor ve her çocuğun annesinin sevgisi ile büyümesi gerekiyor. Bugün buradaysak, güçlü bireylersek, arkamızda bir annenin sessiz emeği vardır. Bu yüzden annelik sadece rol değil bir kahramanlıktır" şeklinde konuştu.

Ebe Derya Oluçay ise, çocuklarla buluştukları zaman günün tüm yorgunluğunu üzerlerinden attıklarını söyleyerek, "Hastanemizin bütün birimlerinde çalışan, gerek yoğun bakım, gerek servisler, poliklinik hizmetleri ve doğumhane olmak üzere buralarda çalışan annelerimiz, günün bütün yorgunluğunu tek motivasyonu olan çocukları ile buluşmayla sonlandırmaktadır. Anneler olarak çocuklarımızla vakit geçirdiğimizde yaşadığımız tüm sıkıntıları, tüm zorlukları bir anda unutuyoruz. Bizim için en büyük mutluluk kaynağı budur" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Şırnak Devlet Hastanesi, Sağlık, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta Ebeler Annelik Duygularını Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

17:33
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali sevenlerini üzdü
Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
17:29
Kağıthane’de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
12:20
Seda Sayan eşini nasıl evliliğe ikna etti Şaşırtan itiraf geldi
Seda Sayan eşini nasıl evliliğe ikna etti? Şaşırtan itiraf geldi!
12:20
Türkiye’nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
11:59
Hollywood’daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava Sürpriz isim ifadeye davet edildi
Hollywood'daki ünlüleri karşı karşıya getiren dava! Sürpriz isim ifadeye davet edildi
11:58
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar
11:57
İmzayı atması an meselesi Arda Turan’ın yeni takımını duyurdular
İmzayı atması an meselesi! Arda Turan'ın yeni takımını duyurdular
11:53
Aldatıldığını öğrenen kadın doktor, sarhoş şekilde girdiği küvette boğuldu
Aldatıldığını öğrenen kadın doktor, sarhoş şekilde girdiği küvette boğuldu
11:46
Anne-babalar dikkat Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
11:42
Yoğun bakıma kaldırılan Şimal’den günler sonra yeni haber
Yoğun bakıma kaldırılan Şimal'den günler sonra yeni haber
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 18:15:03. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Ebeler Annelik Duygularını Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.