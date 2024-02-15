Şırnak\'ta İl Sağlık Müdürü için Mevlid-i Şerif okutuldu

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Şırnak'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programda, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Altın'ın anne ve babası, kurum müdürleri ve sağlık çalışanlarının katıldığı programda dua edildi.

Altın'ın amcası Sait Özdemir, yakınlarının acılarını paylaşmak manevi olarak yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla gelen herkese teşekkür etti. - ŞIRNAK