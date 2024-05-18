Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı için tören düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı için tören düzenlendi

Pençe-Kaplan Operasyonu\'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı için tören düzenlendi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören yapıldı. Törenin ardından şehidin cenazesi hava yoluyla Erzurum'a uğurlandı.

18.05.2024 10:47  Güncelleme: 10:54
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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören yapıldı.

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Kabala'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Şehit Kabala için yapılan duanın ardından şehidin naaşı memleketine götürülmek için Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına götürüldü.

Şehit Kabala'ın cenazesi hava yoluyla Erzurum'a uğurlandı

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cihat Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ın şehit olduğunu bildirmişti. Törenin ardından şehidin cenazesi hava yolu ile Erzurum'a uğurlandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı için tören düzenlendi - Son Dakika


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