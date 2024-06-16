Şırnak'ta protokol ve halk bayramlaştı

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Şırnak protokolü vatandaşlar ile Ulu Camide bayramlaştı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Vali Cevdet Atay, AK Parti Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Ulu Camide kılınan bayram namazının ardından halkla bayramlaştı.

Vali Cevdet Atay, bayram kutlamasında yaptığı konuşmada "İslam Aleminin, milletimizin ve Şırnaklı hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyor, hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Şırnak protokolü ile halk Kurban Bayramında birlik ve beraberlik içinde bir araya geldi.