Şırnak\'ta rutubetli evde yaşayan 7 nüfuslu aile yardım talep ediyor

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Şırnak'ta rutubetli 2 göz odalı bir evde yaşayan 7 nüfuslu Varol ailesi, kirada kaldıkları evlerinin rutubetli ve bakımsız olduğunu ifade ederek yetkililer ve hayırseverlerden yardım talep etti.

Bahçelievler Mahallesi Maden konutlarında ikamet eden 5 çocuklu Varol ailesi; çocuklardan Yusuf'un (17) bedensel ve zihinsel engelli, İbrahim'in (8) şaşılık içe dönüş (ezotropya) hastası olması, anne Berivan Varol'un epilepsi ve baba Suphi Varol'un ise akciğer ameliyatı olması nedeniyle zor günler geçiriyor. Varol ailesi, maddi imkansızlık nedeniyle yetkililerden ve hayırseverlerden kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. 55 yaşındaki baba Suphi Varol, "5 çocuğum var, benim gelirim yok. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından belli aralıklarla yardım alıyorum ama bu da bizi geçindiremiyor. İki çocuğum hasta, Yusuf bedensel ve zihinsel engelli, İbrahim şaşılık içe dönüş (ezotropya) hastası, eşim Berivan Varol epilepsi hastasıdır. Ben de 3 defa akciğer ameliyatı oldum. O yüzden çalışamıyorum. Evim yok, şu kaldığım evde kiradayım. Allah razı olsun komşuların ve bazı vatandaşların yardımlarıyla geçiniyoruz. Yetkililer ve hayırseverlerin yardımını bekliyoruz" dedi.

Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Varol ailesine belirli aralıklarla nakdi yardım, gıda kolisi yardımı yapıldığı ve elektrik faturalarının ödendiği belirtildi. - ŞIRNAK