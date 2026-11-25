Sivas'a Karabük Valisi Oktay Çağatay atandı, Yılmaz Şimşek bakanlık emrine alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sivas Valiliği'ne Karabük Valisi Oktay Çağatay getirildi. İçişleri Bakanlığı emrine alınan Yılmaz Şimşek'in yerine atanan Çağatay'ın kısa sürede göreve başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Sivas Valisi Yılmaz Şimşek İçişleri Bakanlığı emrine alınırken Sivas'a Karabük Valisi Oktay Çağatay atandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dün akşam saatlerinde yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 2022 yılında Sivas Valisi olarak atanan Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kentte 4 yıldır görev yapan Şimşek'in yerine Karabük Valisi Oktay Çağatay atandı. Sivas'ın yeni valisi Çağatay'ın kısa süre içerisinde kentteki görevine başlaması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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