Sivas Belediyesi İşçilerine Yüzde 122\'lik Rekor Zam

Sivas Belediye'sinden işçilere yüzde 122'lik rekor zam
Sivas Belediyesi Özbelsan işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle en düşük işçi maaşı yüzde 122 artışla 33 bin TL'ye yükseltti
SİVAS - Sivas Belediyesi Özbelsan işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalayarak en düşük işçi maaşını yüzde 122 artışla 33 bin TL'ye yükseltti.
En düşük maaş 33 bin lira oldu
İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana işçilerin özlük haklarında ciddi iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, "Bizler şehrimize hizmet ederken size güvenerek hizmet ediyoruz. Bu şehir temiz olacak diyoruz, temizlik birimimize güveniyoruz. Bu şehrin parkları, bahçesi güvenli olacak diyoruz, park bahçe birimimize güveniyoruz. Bu şehrin idari birimleri vatandaşla iletişim kuracak diyoruz, idari birimlerde çalışan kardeşlerimize güveniyoruz. Altyapı sorunu olmayacak diyoruz, altyapıda çalışan kardeşlerimize güveniyoruz. Dolayısıyla biz millete yüzü ak, anlı açık çıkıyorsak size güvendiğimizden ve sizin de o güveni boşa çıkarmadığınız içindir. Biz de bunun altında kalmamak adına size daha iyi, daha müreffeh, daha refah içerinde bir hayat yaşatmak adına imkanları en üst seviyeye çıkararak maaşları, özlük haklarını ve sosyal hakları daha da iyileştirmek adına çalıştık, çalışıyoruz. Özbelsan personelimizin taban maaşlarını yüzde 122'lik rekor bir artışla en düşük net 33 bin liraya yükseltiyoruz. Yıllık ikramiyeleri de 30 yevmiyeden 40'a çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından belediye ve sendika yetkileri tarafından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Maaşların yükseltilmesiyle işçiler büyük bir sevinç yaşadı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madende yüzde 80 pay sahibi olan Kanadalı SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında çakıldı.
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
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