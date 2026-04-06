Sivas İl Genel Meclisi Toplantıları Başladı

Sivas İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen oturumla başladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla koordinesinde yapılan ilk oturumda gündem maddelerinin okunmasının ardından gizli oylama ile meclis başkanı seçimi yapıldı.

İl Genel Meclisi başkanlığı için iki aday yarıştı. Seçimde mevcut başkan olan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla 34 oy, başkanlığa aday olan İl Genel Meclisi Üyesi Aytekin Gölpınar ise 8 oy aldı. Bu sonuçla birlikte Şarkışla, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Cuma günü sona erecek meclis toplantıları kapsamında birçok gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak. - SİVAS